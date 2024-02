Superbonus, Pratissoli:: "Chiediamo garanzie. Qui ha funzionato bene"

Nel 2024, dopo la fine del superbonus che negli ultimi tre anni ha fatto registrare a Reggio numeri da record nelle riqualificazioni degli edifici (più di 11.200 interventi autorizzati), "non è chiaro quale strategia nazionale si vorrà adottare". Lo afferma il vicesindaco e assessore alla Rigenerazione urbana Alex Pratissoli secondo cui servono ora "detrazioni fiscali permanenti con regole chiare e stabili" per evitare il rischio che la strada virtuosa intrapresa si interrompa. Nel 2023, infatti, il tasso annuo di ristrutturazione del parco immobiliare in città è stato pari all’1,60%, di poco superiore alla media del periodo 2014-2020 (era dell’1,45%) e, soprattutto, inferiore all’obiettivo stabilito dall’Agenda 2030 che è del 2%. Un traguardo raggiunto per la prima volta nel 2021 e confermato l’anno successivo proprio grazie all’impulso del superbonus. Contemporaneamente, nel periodo in cui l’incentivo edilizio è stato attivo, la nuova costruzione ha fatto registrare il dato più basso degli ultimi 10 anni ed ha riguardato solo l’1,3% degli interventi edilizi con una significativa riduzione di quasi il 57% rispetto all’anno precedente (probabilmente anche a causa dell’entrata in vigore del nuovo Piano urbanistico generale incentrato sul recupero dell’esistente). Per quanto riguarda infine la geografia degli interventi di riqualificazione, gli ambiti di Reggio Emilia più dinamici in termini di recupero del patrimonio edilizio esistente sono stati negli ultimi anni il centro storico (oltre 2.100 interventi dal 2015) e l’area nord, in particolare il parco industriale di Mancasale (380 interventi dal 2017 ad oggi) che è l’unico ambito ad aver superato nel 2023 l’obiettivo del 2% del tasso annuo di ristrutturazione.

"Il superbonus- dice ancora Pratissoli- è stato fondamentale per raggiungere l’obiettivo dell’Agenda 2030 relativo alla riqualificazione del patrimonio edilizio e ha dato concretezza alla sfida della transizione energetica che ci impone, come priorità, quella di ridurre gli sprechi". Sulla gestione della misura, il vicesindaco aggiunge: "L’errore non è stato nello spendere queste risorse, ma nel modo in cui sono state spese: troppi soldi per bonus irrilevanti ai fini della transizione come quello delle facciate, che hanno generato anche la maggior parte delle truffe, a favore di villette anziché condomini".