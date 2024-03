"Superbonus, venti cantieri bloccati dal taglio del governo"

Sono 450 i cantieri attivati con il Superbonus 110% ancora aperti sul territorio provinciale per un totale lavori che supera i trecento milioni di euro. Il 60% è stato aperto nel 2021 e 2022, il restante 40% riguarda pratiche aperte a inizio 2023. I numeri dell’Osservatorio Cna Reggio Emilia parlano chiaro: il superbonus è finito per il Legislatore che con il Decreto-legge 212/2023 ha negato la proroga alla cessione dei crediti, ma non nella realtà, con imprese committenti e cittadini nell’abisso dell’incertezza.

Infatti, sono poco meno di duecento i cantieri “incagliati” dalla decisione del Governo (per circa 120 milioni di euro di lavori); una quarantina riguardano condomini. Di questi, una ventina sono nel comune capoluogo, tre nell’area montana, tre in Val d‘Enza. Poi ci sono due cantieri importanti a Castellarano e a Novellara. Cantieri che dal primo gennaio 2024 beneficiano della detrazione al 70 per cento e non più al 110; cantieri, quindi, a rischio stop e di contenzioso.

"Il rischio di contenziosi è altissimo, - afferma Stefano Ricciardi, responsabile CNA Costruzioni Reggio Emilia - è molto elevato perché, da una parte l’impossibilità di cedere il credito ha creato difficoltà e rallentamenti per tante imprese, dall’altra la differenza imposta dal legislatore dovrebbero pagarla i proprietari delle abitazioni che potrebbero portare in giudizio le imprese edili per dimostrare che la mancata conclusione è dovuta a ritardi nell’esecuzione dei lavori. Un vero caos, che potrebbe intasare tribunali già oberati di cause giudiziarie, ma che soprattutto penalizza le imprese e i cittadini".

La situazione è complessa: il persistente blocco delle cessioni, l’assenza di soluzioni per i crediti incagliati e la mancata proroga per i condomini hanno creato tensioni e dispute. Molti lavori continuano a singhiozzo, le finiture spesso non vengono finite, e chi ci rimette è l’utente finale, ovvero il cittadino.