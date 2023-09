Superbox Gattatico: nascita e sviluppo della storica ditta - Sabato presentazione del libro in sala civica a Taneto

"Una fabbrica, storie di persone" è il titolo del volume dedicat alla Superbox, "caso esemplare di un’industria nata nell’Italia del boom economico" curato dal gruppo di ricerca storica di Sant’Ilario e Gattatico. Il libro sarà presentato sabato alle ore 17,30 nella sala civica di Taneto. Sarà inoltre possibile vedere un video di sintesi curato da Cinegraph Movies. Lo stabilimento venne allestito nel 1960 dalla multinazionale Superbox, a Gattatico ma sulla via Emilia a ridosso dell’abitato di Sant’Ilario, e attorno ad esso nacque il "distretto del packaging" della Val d’Enza.

La Superbox "continua ad essere un riferimento per tante persone: là si è svolta la loro vita, con la soddisfazione di svolgere un lavoro qualificato e portare in famiglia salari più consistenti, si intreccia con le fatiche, i pericoli dell’inquinamento, l’ansia per il posto di lavoro e la tensione delle battaglie sindacali".