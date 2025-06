’Supercultura-Il Festival’ ai Chiostri di San Pietro azione artistica collettiva

I Chiostri di San Pietro, sabato 28 giugno – e non il 28 luglio come erroneamente scritto ieri, ce ne scusiamo – a partire dalle 18 diventano il palcoscenico di ’Supercultura – Il Festival’: l’azione artistica collettiva nata dalla collaborazione tra Comune di Reggio Emilia, Fondazione Palazzo Magnani, Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro e 13 associazioni culturali della città. Una lunga serata a base di teatro, musica, podcast, arte, danza e performance pensata per mettere in dialogo cultura, arti e cittadinanza. L’evento ai Chiostri è esito del percorso di progettazione culturale con impatto sociale e civico iniziato nel 2022, che nell’ultimo anno ha visto la realizzazione – nei quattro quartieri di Santa Croce, Rosta Nuova, Ospizio e Gattaglio - di processi creativi. L’ingresso all’evento è libero per l’intera serata.