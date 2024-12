Superenalotto,. Babbo Natale porta a Caprara 27mila euro

Babbo Natale è arrivato in anticipo a Caprara, e si è fermato con una slitta carica di denaro sulla tabaccheria-ricevitoria che la famiglia Bonoretti gestisce da oltre trent’anni in via Guido Rossa. Nel concorso del Superenalotto di venerdì 20 dicembre qui sono stati centrati ben due "5" del valore di 13.957,21 euro ciascuno, per un totale di oltre 27mila euro. Molto riservate sulla doppia vincita le sorelle Adelia e Ramona, insieme alla figlia della prima Andrea, gestiscono il punto vendita. Il Superenalotto aveva portato a Reggio un’altra importante vincita il 12 novembre, quando un giocatore reggiano aveva centrato un altro "5" dal valore di quasi 30mila euro, con una schedina giocata alla tabaccheria Al Mauriziano di via Pasteur 15.

f.c.