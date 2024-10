Supermercati, mozione per il riposo nelle festività: "I dipendenti hanno il diritto di stare in famiglia"

Se n’era parlato nelle scorse settimane, ma ora diventa realtà, con l’approvazione praticamente unanime in consiglio comunale a Rio Saliceto, la mozione della lista Progetto Comune, rappresentata dal consigliere Marco Tondelli, che impegna la locale amministrazione comunale a emettere ordinanze che impongano la chiusura degli esercizi pubblici della grande distribuzione commerciale su tutto il territorio di competenza durante le festività del 25 aprile, primo maggio, 2 giugno e in occasione della ricorrenza del patrono, il 23 aprile. "Riconosciamo l’importanza delle festività come periodo di riposo e ricongiungimento familiare, prendiamo atto delle lunghe ore di lavoro e dello sforzo dei dipendenti dei supermercati, i quali spesso sono costretti a lavorare anche la domenica, sacrificando il tempo trascorso con le loro famiglie e invitiamo gli esercenti dei supermercati a considerare l’importanza di garantire ai propri dipendenti il diritto di trascorrere le festività in famiglia, promuovendo una cultura aziendale che valorizzi il benessere dei lavoratori. Ci impegniamo a promuovere la sensibilizzazione tra i cittadini sui benefici della chiusura dei supermercati durante le festività in oggetto, incoraggiando l’acquisto anticipato e responsabile dei generi alimentari in vista di questi periodi di chiusura", recita la mozione. Intanto, i promotori riesi della mozione annunciano che già da questi giorni viene avviato un tavolo di confronto che coinvolge direttamente i responsabili di catene come Coop, Conad ed Ecu.

a. le.