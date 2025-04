Superminimo garantito, revocato lo sciopero alla Work and Service

Vittoria su tutta la linea per gli ottanta lavoratori della "Work and Service srl", azienda di logistica che opera in appalto presso la sede Dhl di Campegine. La vertenza interessava soprattutto i corrieri, che avevano l’indennità di trasferta più bassa tra quelli della nostra provincia. Dopo la rottura delle trattative la scorsa settimana e tre giorni di sciopero affiancato da un confronto molto duro tra azienda e funzionari della Filt Cgil provinciale, ieri pomeriggio si è verificata un’evoluzione molto positiva della vicenda: i dirigenti "Work and Service" hanno avanzato una proposta che accoglieva le richieste sindacali gli aumenti nel secondo livello contrattuale (il contratto era scaduto a maggio dello scorso anno); sono stati riconosciuti importi superminimi relativi al contratto nazionale degli appalti Dhl. L’assemblea dei lavoratori si è subito riunita ed ha accolto la proposta. Cosicché da oggi i manifestanti torneranno al lavoro, in attesa della ratifica dell’accordo che dovrebbe avvenire nel pomeriggio di giovedì.

Ma prima di arrivare a questa conclusione nella giornata si sono vissuti momenti drammatici: "L’azienda ha tentato di sostituire i lavoratori in sciopero chiamando altri lavoratori in servizio a Bergamo - spiega Federico Leoni della Filt Cgil, che insieme a Gulielmo Manna ha seguito in prima persona la vertenza – Vengo dall’edilizia ed opero da 10 anni nel settore logistica-trasporti, ma un azzardo di questo tipo non l’avevo mai visto. Abbiamo comunque parlato con i lavoratori lombardi, che hanno capito e si sono rifiutati di sostituire i colleghi". La proposta accoglie anche la richiesta di "correttezza delle buste paga" dove si erano verificati una serie di errori: "C’è l’impegno a sistemare questa problematica, e insieme all’adeguamento verranno versati gli arretrati".

Francesca Chilloni