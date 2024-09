Supermoto, il quattordicenne Riccardo Andreotti porta il Tricolore a Castellarano

Il "Moto Club Castellarano" festeggia un titolo italiano in questo 2024: Riccardo Andreotti, quattordicenne modenese, si è laureato campione nazionale della specialità motociclistica Fmi Supermoto, nella classe Sm Young 125. Ha ottenuto questo titolo nell’ultimo fine settimana con i round finali nel circuito di Pomposa, in provincia di Ferrara. Questo successo riporta il team reggiano sul tetto nazionale dopo il primo titolo conquistato da quello che oggi è il presidente, Mirco Tincani, nel 2002. Ventidue anni dopo, quindi, di nuovo un trionfo. Per Riccardo Andreotti, che gareggia in sella alla Ktm 125, questo 2024 è stato un anno ricco di successi. Nella specialità dove si gareggia tra asfalto e terra con le gomme slick ha dominato in quasi tutte le gare a cui ha partecipato. Dopo aver vinto un campionato interregionale, ovvero il Trofeo Nord Est Supermoto, ha riportato un piazzamento al 3° posto ed una vittoria in quest’ultimo weekend del Campionato Italiano Fmi abbinato agli Internazionali. Per il giovane pilota, studente al primo anno dell’Istituto Tecnico Ferrari di Maranello, questo campionato da incorniciare è stato caratterizzato, nei sei round, da cinnque vittorie ed un 3° posto. Il "Moto Club Castellarano" ci tiene a congratularsi con Riccardo Andreotti, già vice campione europeo lo scorso anno quando gareggiava ancora sulle 85cc, ed è lieto per questo nuovo titolo tricolore arrivato giusto da uno dei tanti giovani che saranno il futuro di questa realtà. Il team manda i complimenti anche alla famiglia, ovvero Claudio e Dana Andreotti.