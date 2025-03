’Supplici’ dal testo di Euripide con la regia di Serena Sinigaglia

Stasera alle 21 al teatro di Guastalla va in scena ’Supplici’, tratto dal testo di Euripide, produzione Atir e Fondazione Teatro Due. Lo spettacolo, con la drammaturgia a cura di Gabriele Scotti e la regia di Serena Sinigaglia, ha vinto il Premio della Critica 2022 e il Premio Hystrio Twister 2023. Serena Sinigaglia parte ancora una volta dal teatro classico per indagare e raccontare il nostro presente. Il crollo dei valori dell’umanesimo e il prevalere della forza: sono i temi che emergono da "Le Supplici" di Euripide per ritrovarsi, intatti, tra le pieghe dei giorni stranianti e strazianti che stiamo vivendo. In scena scena Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, Sandra Zoccolan, Deborah Zuin, che interpretano il coro delle supplici ma anche, di volta in volta, diversi personaggi della tragedia. Stasera alle 21 al Novecento di Cavriago viene proposta la divertente commedia "Era una notte buia e tempestiva" della compagnia dialettale Artemisia Teater di Reggio, con la storia di Alarico e Gaspare, due ladri piuttosto maldestri.

a. le.