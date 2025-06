Surriscaldamento, fiamme in azienda

Un principio di incendio di un sylos di filtraggio delle polveri per la spazzolatura dell’acciaio inox si è sviluppato ieri intorno alle 18,30 alla ditta RM metalli in via Omero, a Pieve Modolena, a Reggio Emilia.

Probabilmente a causa del rogo c’è stato il surriscaldamento della chiocciola di aspirazione. Sono andate bruciate le maniche in poliestere di filtraggio interne al sylos. Sul posto, dopo l’allarme, sono subito intervenute due squadre dei vigili del fuoco da Reggio, che in breve tempo hanno riportato la situazione sotto controllo.