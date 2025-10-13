"Sussidi richiesti in ritardo". L’Ausl nega le indennità . Ma le farmacie vincono al Tar

L’Ausl aveva negato loro i sussidi dedicati per il biennio 2022-2023 perché le richieste sono arrivate oltre i tempi, ma cinque farmacie reggiane hanno vinto il ricorso al Tar di Parma. E così, ora il dipartimento farmaceutico dell’azienda sanitaria locale deve corrispondere le somme alle farmacie di Tressano (Castellarano), Calerno (Sant’Ilario), Rivi di Santa Maria di Novellara, Frara di Rio Saliceto e Pelizzoni di Villarotta di Luzzara.

Al centro della contesa, le cosiddette ‘indennità di residenza’ e le agevolazioni fiscali sui tributi che spettano alle farmacie rurali come aiuto per il servizio a zone isolate o con una piccola densità abitativa. Benefici che devono essere richiesti all’Ausl, presentando apposita istanza, entro il 31 marzo di ciascun biennio. Le cinque farmacie però hanno presentato la documentazione con qualche giorno di ritardo (dall’11 al 14 aprile 2022) rispetto ai termini, vedendosi quindi rigettare l’elargizione dei fondi da parte dell’Ausl.

A quel punto è entrata in azione Federfarma, alla quale sono associate le cinque farmacie in questione. Dopo una prima comunicazione all’Ausl con la richiesta di un ripensamento dato che questi soldi sono importanti per la sopravvivenza delle farmacie in zone rurali, l’azienda sanitario locale ha confermato la propria decisione di non erogarli, richiamando sul punto una sentenza del Tar del Friuli Venezia Giulia e il "carattere perentorio del 31 marzo" per presentare le istanze.

Federfarma – presieduta da Giuseppe Delfini – ha così deciso, di comune accordo con le cinque farmacie – di presentare un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna, affidandosi agli avvocati del Foro di Reggio, Oreste e Rita Carrozza. "Il termine di presentazione delle domande è stato superato dalle farmacie ricorrenti solo di una decina di giorni, per motivi di carattere tecnico-organizzativo dovuti in particolare all’incremento dell’attività e dei servizi resi dalle farmacie territoriali durante la pandemia, quali la somministrazione dei vaccini, l’effettuazione dei tamponi, le comunicazioni dei casi di Covid e le validazioni dei ’green pass‘", questo ‘l’alibi’ per chiedere l’annullamento dei provvedimenti di mancato accoglimento dei ‘rimborsi’ da parte dell’Ausl, la quale si è costituita in giudizio il 10 ottobre 2022.

Il tribunale amministrativo regionale, sezione prima del distaccamento di Parma (presieduta da Italo Caso, estensore Paola Pozzani e referendario Caterina Luperto), il 17 settembre scorso ha accolto il ricorso delle farmacie condannando l’Ausl alla refusione del contributo in loro favore, compensando le spese di lite, giudicando il termine di carattere ’ordinatorio’ e non ‘perentorio’ per la presentazione delle istanze al fine di ottenere indennità e agevolazioni.