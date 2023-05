Svaligia un ristorante, individuato ore dopo

Non è sfuggito all’occhio vigile degli agenti della questura un presunto ladro che avrebbe colpito in un ristorante di via Fratelli Manfredi nei giorni scorsi. E’ stato il titolare ad accorgersi la mattina che qualcuno si era introdotto nell’esercizio commerciale. La cassa era messa a soqquadro, mancavano due tablet, tre telefoni cellulari, un laptop da 11 pollici e una finestra sul retro era stata divelta. Dopo aver descritto tutto alla polizia e aver fornito le registrazioni delle telecamere di sicurezza, nella stessa mattinata gli agenti hanno risolto il caso. La descrizione dell’uomo veniva condivisa con le altre pattuglie delle Volanti in servizio sul territorio.

Alle ore 12:15, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati in zona stazione storica, la pattuglia delle Volanti ha effettuato un controllo in una sala slot in via Turri. Un uomo, alla vista degli agenti cercava di allontanarsi per eludere il controllo di polizia, pertanto veniva fermato e identificato. L’uomo, un 38enne con precedenti per reati contro il patrimonio, corrispondeva, per fisonomia ed altezza, all’autore del furto perpetrato ai danni del ristorante di via Fratelli Manfredi. Nello zainetto c’erano gli oggetti che per marca e modello corrispondevano a quelli rubati. Al termine dei necessari adempimenti, il 38enne veniva denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di ricettazione.