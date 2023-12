svaligiata una casa

Hanno tagliato le inferriate, rotto una porta a vetri per poi entrare in casa e arraffare monili in oro, gioielli di elevato valore affettivo e altri oggetti. I ladri hanno agito l’altro pomeriggio in una abitazione di via Cesare Terranova a Correggio. Sono state notate persone fuggire, dopo aver messo il bottino in un sacco, per un danno complessivo di alcune migliaia di euro. I ladri hanno forse controllato i movimenti dei proprietari, entrando in azione non appena l’abitazione è stata lasciata temporaneamente incustodita. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine.