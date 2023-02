Svaligiate quattro case di giorno nella stessa via

CORREGGIO

Una lunga scia di furti in abitazioni nella Bassa. Ben quattro intrusioni si sono verificate l’altro pomeriggio a Correggio, nello stesso quartiere, in abitazioni di via Di Vittorio. Gli episodi sono avvenuti in pieno giorno, tra le 16 e le 18. Al rientro dei proprietari ci si è accorti di quanto era successo, trovando serrature forzate e camere messe completamente a soqquadro. Sono stati rubati oggetti vari e denaro, comprendendo pure piccoli elettrodomestici, collane e monili d’oro, per un valore di diverse migliaia di euro, ancora da quantificare in modo esatto.

Si tratta di ladri che hanno dimostrato molta agilità, riuscendo ad arrampicarsi dalle grondaie per raggiungere i balconi, da cui sono poi entrati nelle stanze, dopo aver forzato serrature o infissi di porte e finestre. In un caso gli intrusi hanno usato il contenitore di un contatore del gas, al piano terra, per poi arrampicarsi verso il balcone, al primo piano.

Non si esclude che possa trattarsi delle stesse persone che erano state notate in quella zona, nei giorni precedenti, spostandosi a bordo di una autovettura familiare di colore nero.

E neppure si esclude che la stessa banda di ladri sia alla base di altri furti segnalati nella zona: l’altra sera, infatti, furti e tentativi di intrusione sono stati segnalati pure in abitazioni a Rio Saliceto. E un paio di giorni prima simili episodi erano avvenuti in quartieri residenziali di Fabbrico.

I controlli di vicinato riescono ad aumentare la sicurezza, ma non sempre questa soluzione risolve il problema. I vari episodi sono stati segnalati ai carabinieri per avviare le indagini.

Antonio Lecci