Svaligiati due distributori di carburante: bottino da 1.200 euro

Ladri in azione tra Cavriago e Montecchio ieri poco dopo mezzanotte, svaligiati due distributori di carburante. Probabilmente sono stati gli stessi criminali a compiere entrambe le razzie. "Hanno fatto tutto in meno di 5 minuti. Sono arrivati, hanno forzato la porta dell’ufficio con un piede di porco ed hanno preso il denaro. Poi hanno provato a scassinare la colonnina del colonnina self service. L’allarme è scattato, ma sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo dei carabinieri". Così uno dei titolari della stazione di servizio Ego di via Pianella, a Cavriago, racconta quello che lui stesso ha visto nel filmato della videosorveglianza del distributore: "Avevano passamontagna, impossibile identificarli con le immagini", commenta sconsolato, aggiungendo che la stazione di servizio aveva subito un furto simile poco più di 7 anni fa. A Cavriago sono stati portati via 700 euro. I malviventi – presumibilmente gli stessi – hanno preso di mira poco dopo la stazione di servizio situata ad un paio di chilometri di distanza, su strada Barco, dove hanno messo a segno un colpo fotocopia: anche qui, dopo aver forzato una porta, si sono introdotti negli uffici asportando - dai primi controlli in corso di esatto inventario - danaro contante per oltre 500 euro. Anche in questo caso hanno tentato di smantellare la cassa self service, ma inutilmente. Sul raid ladresco i carabinieri di Cavriago e di Montecchio hanno avviato le indagini per il reato di furto aggravato a carico di ignoti.