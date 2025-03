Svaligiato (ancora) il Matilde Bistrot. Ma il titolare non intende arrendersi: "Vogliamo migliorare questa zona"

L’ennesimo sfregio al centro storico. Prosegue lo stillicidio degli eventi criminosi nel cuore della città: tra vetri d’auto spaccati, vandalismi vari, rapine e furti. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello subito dal Matilde Bistrot di Vicolo del Folletto (per la quarta volta nel mirino dei ladri) gestito da Maurizio Costa, imprenditore 43enne attivo nell’esagono dal 2013. I malviventi, nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno scassinato, a colpi di flessibile e piede di porco, la serratura del magazzino del locale, impadronendosi di una cospicua quantità di vini, salumi e altri generi alimentari; per un danno complessivo di circa quattromila euro. Ma più che il furto in sé, comunque fastidioso perché "per una attività come la nostra comunque si tratta di un danno grave e, per fortuna stavolta non sono riusciti a entrare nel ristorante (a differenza del furto di dicembre 2023, con danni per 25mila euro, ndr)". L’amarezza e la delusione dell’esercente è legata, in particolare, al contesto di degrado e criminalità sempre più diffuso.

"Quando a governare la città è un unico regime da 80 anni, si fa fatica a nutrire speranze di miglioramento – tuona Costa – non c’è la possibilità che si affaccino idee innovative, anche le nuove generazioni di politici sono figli della stessa mentalità, non se ne allontanano. Il problema maggiore è proprio questo: con noi gli amministratori parlano, però non ascoltano, quindi non c’è dialogo e resta una distanza siderale".

Costa si mostra molto scettico, nonostante il recente convegno organizzato in pompa magna sul tema, per il futuro del centro storico: "Quella è stata una mera iniziativa politica, senza uno sguardo al futuro; e proposte certamente necessarie, come il restyling del parcheggio Zucchi o l’idea di un punto sanitario aperto h24, avrebbero potuto essere concretizzate da anni. La realtà – aggiunge l’imprenditore reggiano – e io la conosco bene perché, oltre a lavorarci, in centro ci vivo, è che a nessuno di quelli che contano importa davvero quello che succede. A parte chi di noi commercianti decide di tenere duro. Personalmente ci metto il cuore, perché io con le persone ci parlo, e le ascolto. Per questo so che chi viene a Reggio vuole vedere il centro, per questo ci tengo così tanto, voglio che torni a essere il cuore pulsante della città. Se ci fosse la volontà, non sarebbe così difficile: più controlli aiuterebbero la sicurezza ma per far sì che la gente non si allontani occorre riportare in centro eventi sociali e sportivi, in modo costante. E riportare pure gli uffici, con appositi bandi. Per questo auspico un confronto diretto col sindaco Massari e gli assessori Bondavalli e Bonvicini". Nonostante le avversità, Costa vuole, infine, lanciare un messaggio positivo: "Andando controcorrente a chi, chiusura dopo chiusura, sta mollando, riaprirò presto, dopo il restyling, anche il Matilde Boutique di Corso Garibaldi. Sta arrivando la stagione calda, e rafforzare i momenti conviviali è un segnale positivo che voglio dare".