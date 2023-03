Svastiche anche su Aq16, gli attivisti si mobilitano

Dopo i ripetuti raid in via Cecati, e poi sul lungo Crostolo, la mano ignota che si diverte a imbrattare pareti, muretti e cartelloni di svastiche e croci celtiche, ha lasciato traccia della sua esistenza anche sui muri del centro sociale Aq 16, all’ex Foro Boario.

Immediata la risposta degli attivisti del centro, che si sono mobilitati e hanno coperto le insegne che richiamano al nazismo con uno striscione di risposta.

"Guai a chi ci tocca. Reggio è antifascista", si legge nel drappo bianco. Gli attivisti, come si ricorderà, erano stati tra i primi a condannare i ripetuti imbrattamenti a colpi di vernice avvenuti in via Cecati.