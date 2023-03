Svastiche, doppie esse e croci celtiche: colpita di nuovo via Cecati

"La città è ostaggio di un balordo seriale" ci ha scritto un lettore, segnalandoci l’ennesima comparsa in via Cecati di svastiche, croci celtiche e doppie esse naziste. È accaduto nella notte tra martedì e mercoledì nello stabile in prossimità del Conad Primavera, già vittima di questo ’fenomeno’. Simboli spregevoli erano comparsi a inizio anno, oltre che sullo stesso edificio, anche sul lungo Crostolo e, nella stessa via, su uno stabile dall’altra parte della strada, alla fermata dell’autobus, sulla cinta del ponte e sulle cabine elettriche. La notte tra il 28 febbraio e l’1 marzo era stato colpito anche il centro sociale di via Fratelli Manfredi, ’Aq16’, che aveva coperto con lo striscione: "Guai a chi ci tocca, Reggio è antifascista". L’area circoscritta e i segni ripetuti fanno pensare a un unico colpevole, ma nessuno è ancora stato fermato.