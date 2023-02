Svastiche e croci La mano ignota torna a colpire, la Digos indaga

A meno di un mese dall’ultimo atto vandalico, nuovi simboli inneggianti al nazismo sono apparsi nella zona del cimitero monumentale.

E’ la quarta volta che accade dall’inizio dell’anno.

A essere utilizzate come lavagne sono stati, in via Zanichelli, un cartello pubblicitario, il muretto arginale del Crostolo e una cabina di servizio in via Zanichelli, peraltro già deturpata da scritte a vernice.

La Digos, subito informata, sta indagando per dare un nome e cognome agli autori dei vandalismi, che nella fattispecie particolarmente odiosi per i messaggi antisemiti che vogliono veicolare a pochi passi dal cimitero ebraico.

In passato i soliti idioti avevano preso di mira il deposito di biciclette e la pensilina dell’autobus di via Cecati, di qua dal Crostolo, seminando su muri e plexiglas svastiche, croci celtiche e slogan deliranti contro ebrei ed antifascisti.

Al blitz erano seguite le parole di condanna da parte del consigliere comunale Dario De Lucia (Coalizione civica), di Alessandro Fontanesi (già segretario dei comunisti italiani) e dell’ex consigliere comunale Miles Barbieri.

Poi, le opere di ripulitura di muri e schermi imbrattati. A questo intervento – che costituisce ovviamente un onere a carico della collettività – sono seguiti altri due raid vandalici e, ovviamente, nuove operazioni di pulizia.

Un rimpiattino che tutti sperano possa avere presto fine.

La Polizia, com’è noto, di recente ha individuato e denunciato altri vandali mascherati da ideologi: gli autori delle scritte no vax contro le sedi sindacali e altri uffici pubblici.

Saranno chiamati anche a rifondere gli ingenti danni causati: spese dell’ordine di decine di migliaia di euro. Così passa la voglia di agitare la bomboletta.