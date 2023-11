Svastiche sulla panchina arcobaleno: "Fatto grave, comunità ferita"

La scritta "comunisti bastardi morite" e tre svastiche. Ignoti nella notte hanno imbrattato così la panchina arcobaleno che era stata installata nel maggio 2021 in via Del Cristo davanti all’ingresso della scuola Galilei di Cavriago, dove hanno sede anche gli uffici dell’Istituto comprensivo Dossetti. I colori con cui è animata simboleggiano i diritti delle minoranze Lgbtq+ e la sua presenza davanti all’istituto aveva fatto storcere il naso a cittadini che ritengono "certe cose vadano limitate alla sfera privata". Proprio il giorno in cui la giunta e il presidente di Arcigay Nicolini inauguravano la panchina, una analoga seduta era stata deturpata a Scandiano. Ora è toccato a quella di Cavriago. La sindaca Bedogni commenta: "È un errore derubricare fatti come quello... ad atti di vandalismo compiuti da sbandati che non conoscono il significato di quello che scrivono… È un fatto grave, che ferisce la nostra comunità perché rappresenta la negazione dei valori su cui è fondata ovvero i valori espressi dalla nostra Costituzione". Bedogni aggiunge: "Non ci faremo trascinare in questo crescendo di odio, intolleranza, razzismo, omofobia, rabbia e cattiveria. In questo tempo in cui tutto sembra esplodere ed i conflitti sono fuori controllo, anche di fronte ad episodi di questa gravità, vogliamo rilanciare un messaggio di pace, proprio come i colori di questa panchina così brutalmente offesa".

Francesca Chilloni