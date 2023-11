Svastiche sulla panchina arcobaleno. La Provincia: "Gesto a dir poco vergognoso"

"Danneggiare un bene pubblico che per definizione è ‘di tutti’ e non ‘di nessuno’ è di per sé grave: farlo con scritte cariche di odio e utilizzando simboli di un passato vergognoso per l’intera umanità che bisognerebbe cancellare dalla memoria, lo è ancora di più". Così la consigliera delegata alle Pari opportunità, Claudia Aguzzoli, esprime la condanna della Provincia di Reggio per l’imbrattamento della panchina arcobaleno - simbolo dei diritti delle persone Lgbtq e della lotta all’omofobia - installata in via Del Cristo (foto) davanti all’ingresso della scuola media Galilei, dove hanno sede anche gli uffici dell’Istituto comprensivo Dossetti. Sulla seduta ignoti la notte del 31 hanno vergato tre grosse svastiche e scritto "comunisti bastardi morite. Non è la prima volta che svastiche cubitali vengono dipinte a spray a Cavriago.

"Le tragedie a cui stiamo assistendo in questi giorni, con i troppi conflitti in atto in tanti angoli del mondo, a partire dall’Ucraina e dal medio Oriente, rendono ancor più deprimente l’atto vandalico compiuto a Cavriago, il cui responsabile ci auguriamo venga al più presto individuato e punito", aggiunge la consigliera provinciale Aguzzoli, spiegando che la bandiera arcobaleno Lgbtq è pressoché identica a quella della pace. La sindaca Bedogni, appena scoperto l’orrendo gesto, ha dichiarato: "Queste parole di morte non ci appartengono, questa violenza non vogliamo che entri ancora nelle nostre vite. Risponderemo ogni volta sempre e solo attraverso parole e gesti ispirati alla nostra Costituzione antifascista, che a Cavriago affonda le sue radici grazie a Don Dossetti e Nilde Iotti".

f.c.