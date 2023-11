Svegliato nel suo letto. Il muratore si rifiuta di sottoporsi all’alcol test

Era a letto, quando i carabinieri in piena notte hanno bussato alla sua porta. Il muratore Francesco Riillo - nato a Crotone il 25 gennaio 1984 - era assonnato, mentre i militari gli illustravano le contestazioni che gli erano mosse. Si è vestito e li ha seguiti. In caserma, dov’è stato dichiarato in arresto, si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Parlano a voce alta però i suoi precedenti: la patente gli era stata revocata diverso tempo fa per guida in stato di ebbrezza. Ma, denunciando lo smarrimento del documento e con un escamotage oggetto di indagine da parte dei militari, Riillo era riuscito a farsi concedere un permesso provvisorio. Ma nemmeno questo era riuscito a mantenere: gli era stato ritirato in agosto, a Napoli. Nonostante ciò avrebbe continuato a circolare con il suo furgone Iveco; il mezzo sarebbe intestato alla madre. Un gruppo di edifici affastellati e semi ristrutturati, un cortile disordinato in mezzo alla campagna, a meno di 10 chilometri dal teatro del devastante incidente. È il civico 33 di Strada Bassa a Montecchio: qui il muratore abita con la madre e qui ha sede la sua impresa individuale. Nessuno dei vicini parla. "È successa una cosa bruttissima. Ma che dire? Non si sa nemmeno se guidasse lui o l’operaio. Se ne vada", ci urla un parente. "Non ho informazioni e non ho ancora incontrato Riillo - dichiara l’avvocato Fabrizio Sessa, del Foro di Reggio, nominato difensore di fiducia dall’indagato -. Lo vedrò presumibilmente lunedì, prima dell’udienza di convalida davanti al Gip. Stante la tragicità della vicenda e per rispetto delle vittime, preferisco mantenere il silenzio". Per le sue intemperanze caratteriali, Riillo era già noto ai carabinieri di Montecchio.