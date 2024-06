Sversa 800 litri di solvente in un’area di servizio dell’A1 Un autoarticolato ha versato 800 litri di solvente pericoloso in un parcheggio dell'autostrada A1 a Parma. Intervento di polizia, vigili del fuoco e autorità per gestire l'emergenza. Conducente sanzionato e patente ritirata per irregolarità nel trasporto.