"Sversamenti chimici al Forsu, la magistratura indaghi"

"La magistratura indaghi su presunti reali ambientali al nuovo impianto Forsu". Vogliono vederci chiaro i consiglieri del Movimento 5Stelle e di Coalizione Civica i quali hanno depositato un esposto in Procura contro ignoti. "Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini della zona di un odore molto forte di sostanze chimiche provenienti dall’acqua di un canale irriguo che passa adiacente alla Forsu e che arriva fino a Budrio di Correggio interessando molte famiglie e campi coltivati – hanno spiegato ieri in una conferenza stampa i consiglieri pentastellati Paola Soragni, Gianni Bertucci e Giancarlo Setti, unitamente a Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli di Coalizione Civic – Una situazione che abbiamo verificato personalmente proprio nella notte tra il 4 e 5 maggio, quando non ho potuto far altro che constatare il fortissimo odore di sostanze chimiche sversate nel canale. Elementi confermati inizialmente anche dai tecnici di Arpae chiamati ed intervenuti sul posto assieme ai carabinieri".

Contaminazione che, secondo quanto sostenuto da Setti era già avvenuta altre volte e che era stata una delle varie criticità sollevate dalle opposizioni al momento dell’approvazione di un progetto di questa portata. "Il 5 giugno abbiamo provveduto a compiere un accesso agli atti – aggiunge la consigliera Paola Soragni – ma, per l’ennesima volta, non ci è stata data risposta nei tempi previsti dalla legge. Cosa chiedevamo? La copia dei verbali di Arpae e dei carabinieri; gli esiti degli esami compiuti e l’elenco di eventuali sostanze rilevate. A fronte della minaccia di andare dritti in Procura, alla fine, ci è arrivata una risposta tutto sommato farraginosa in cui si spiegava che lo sversamento era da addebitarsi a ‘un’avaria la pompa incaricata di rilanciare alla rete fognaria le acque di prima pioggia e una parte delle acque derivanti dalle attività aziendali’. Sinceramente un po’ troppo poco. Soprattutto, siamo stanchi del modo in cui le opposizioni vengono trattate in questa città. Per tanto, abbiamo deposito un esposto in Procura sull’accaduto".

"Un comportamento che si aggiunge alla bocciatura della mozione popolare per l’installazione di una centralina di monitoraggio degli inquinanti nella zona, considerata come ‘non necessaria’ in Consiglio Comunale – concludono Aguzzoli e De Lucia -. La sensazione è che su Forsu vi sia una evidente mancanza di trasparenza, e soprattutto, una necessità, altrettanto forte, di ‘copertura’ di qualcosa".

Nicola Bonafini