Sversamento di liquami, sos lanciato dai cittadini: "Aveva ceduto l’impianto di sollevamento acque"

Mobilitazione generale, l’altro pomeriggio a San Martino in Rio, a causa del cedimento nell’impianto di sollevamento acque tra San Martino in Rio e Prato di Correggio, con conseguente fuoriuscita di "acque nere", finite nel Cavo Tresinaro. La rapida mobilitazione di Arca-Ireti, di Arpae e dei tecnici del Consorzio di Bonifica, con polizia locale e Protezione civile, ha permesso di risolvere il problema entro la serata.

L’intervento ha permesso di bloccare eventuali ulteriori sversamento di liquami, ma soprattutto si è cercato di salvare la fauna ittica, messa a forte rischio dalla sostanza fuoriuscita. Anche il sindaco di San Martino in Rio, Paolo Fuccio, ha seguito le operazioni: "La situazione è ora sotto controllo – ha confidato al termine dell’intervento – ma lo sversamento dei canali non ha contribuito a una rapida soluzione del problema". La Protezione civile Icaro ha creato una diga per tamponare le acque nere, poi recuperate da autocarri dell’espurgo.

Fondamentale l’intervento di Ireti, Arpae, Bonifica, Protezione civile, polizia locale e tecnici comunali. Inoltre, grazie all’intervento dell’Associazione pescatori sammartinese, con i pescatori volontari arrivati da altri paesi, si è riusciti a evitare una possibile vasta moria di pesci, mettendo in salvo una notevole quantità di animali.

a. le.