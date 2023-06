Sversamento liquami causa moria di pesci

Sarebbe stato uno sversamento di sostanza da un impianto biogas e liquami di un allevamento nel reggiano, avvenuto nei giorni scorsi probabilmente per il cedimento di una pompa, a provocare una moria di pesci e inquinamento dei canali di bonifica, in particolare tra Rio Saliceto e Carpi, interessando anche il canale Budrione. I tecnici del Consorzio di Bonifica hanno cercato di deviare la sostanza nei canali con maggiore portata idrica per limitare la concentrazione di inquinante. Ma non ovunque è stato possibile eliminare gli effetti.