"Sviluppo dell’area Nord è una scommessa vinta"

"La decisione di Max Mara di investire sulla area delle ex fiere per realizzare un nuovo grande Polo della moda è un fatto di grandissima rilevanza per la nostra città". Esulta il sindaco Luca Vecchi che insieme all’assessore all’urbanistica Alex Pratissoli (nella foto) lavorava da mesi al progetto di intervento approvato due giorni fa in giunta (e che poi passerà al vaglio della Sala del Tricolore).

"Abbiamo sempre operato per cercare di fornire risposte concrete ai bisogni di ampliamento e consolidamento produttivo delle nostre migliori realtà imprenditoriali – continua il primo cittadino – per permettere di radicarsi a Reggio Emilia, far crescere investimenti e lavoro. Max Mara investirà 110 milioni per consentire lo sviluppo di importanti filiere produttive, genererà oltre 800 posti di lavoro, e opererà la rigenerazione della ex cantina di San Maurizio che diventerà l’Università Max Mara dei mestieri della moda, un centro di formazione permanente in collaborazione con Unimore e con le scuole del territorio".

Il sindaco poi ci tiene a ringraziare "la famiglia Maramotti, ed in particolare il dottor Luigi Maramotti unitamente all’imprenditore Giorgio Bosi precedente proprietario dell’area. La collaborazione tra privati e tra privati e istituzioni ha consentito il raggiungimento di questo importante risultato". Per poi illustrare le tappe che hanno portato all’investimento: "Abbiamo lavorato intensamente insieme alla proprietà, con la giusta riservatezza, per quasi un anno, per raggiungere questo risultato entro la fine del mandato amministrativo. Dieci anni fa il dibattito sull’area Nord era aperto e rappresentava una delle sfide più incerte e importanti della città. Dieci anni dopo, lo sviluppo della stazione Av Mediopadana, la rigenerazione di Via Gramsci, la riqualificazione e la crescita di tutto il quartiere produttivo di Mancasale, la rigenerazione di Santa Croce grazie al lavoro importante svolto sull’area dell’ex reggiane e del Parco Innovazione ed ora questo grande investimento privato, oggettivamente epocale, ci consegna definitivamente una scommessa vinta. Grazie alla visione e al ruolo di tutti gli attori, delle istituzioni nella loro parte, delle imprese nella loro capacità di continuare a rendere Reggio una delle più avanzate economie locali d’Italia e d’Europa, grazie a come ognuno nel proprio ambino non ha mai smesso di sognare un futuro migliore per la città".