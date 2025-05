Sviluppo sostenibile, festival lungo 15 giorni

Per la prima volta sbarca a Reggio il festival dello Sviluppo Sostenibile, evento a carattere nazionale che porterà una sessantina di appuntamenti fra città e diverse aree della provincia, dal 7 al 23 maggio. Dialoghi, esperienze, approfondimenti tecnici, laboratori e visite guidate per diciassette progetti di sviluppo sostenibile, che affrontano la sfida di lavorare in maniera integrata e vedono impegnate oltre 30 espressioni del mondo imprenditoriale e sociale reggiano. Questa che è la più grande rassegna nazionale dedicata alla promozione della sostenibilità ambientale, economica e sociale, promossa da ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, è stata presentata in Aula Magna Artigianelli, nel polo universitario di viale Timavo, dai tre referenti dell’edizione reggiana, cooperativa sociale L’Ovile, Unimore e Comune di Reggio. Un susseguirsi di incontri dalla Bassa all’alto Appennino, rivolte ad associazioni d’impresa, istituti di ricerca, amministratori locali, imprese e cittadini, per sviluppare nuove idee per il futuro che "speriamo diventino una tradizione per Reggio – auspica Anna Maria Mercuri, docente di Scienze della Vita a Reggio – intersecando ricerca, didattica e comunicazione", per quello che a tutti gli effetti si profila un viaggio straordinario all’interno della sostenibilità "che riguarda non solo l’ambiente, ma tutti gli aspetti – specifica Valerio Maramotti, presidente de L’Ovile, in cui tanta parte dei suoi 400 dipendenti (metà dei quali in condizione di fragilità) è impegnata in servizi ambientali – dai sistemi produttivi al lavoro, ai servizi alla persona fino alla giustizia sociale".

Proprio il coinvolgimento di tanti protagonisti diversi, prosegue Maramotti, mira alla "valorizzazione di modelli di sviluppo più responsabili e sostenibili, attivati dalle tante realtà locali presenti". Mercuri parla a questo proposito di ‘One Health’: "Il mondo della ricerca vuole mettere insieme evoluzione sostenibile dei sistemi produttivi, il settore della biologia, come quello di cui mi occupo, e altresì lavora per formare i futuri cittadini e i decisori allo sviluppo di servizi alla persona, attraverso un uso più accorto delle risorse, per il benessere stesso di ogni azienda". Scopo comune, generare condizioni di vita migliori per tutti, osserva l’assessore a Cura della Città e manutenzione del territorio Davide Prandi: "La responsabilità dev’essere collettiva, oltrepassando un’azione di contenimento rispetto ai guasti di azioni irrispettose dell’ambiente". Molto ricco il calendario, al via domani 7 maggio, con iniziative promosse da Arca, Bio Reggiano, Campagna Amica, Caseificio Villa Curta, Cna, Confagricoltura, Confcooperative Terre d’Emilia, Consorzio di Bonifica Emilia Centrale, Consorzio Oscar Romero, Parmigiano Reggiano, Consorzio Quarantacinque, Decathlon, Ecosapiens, EduIren, Fondazione E-35, Fotografia Europea, Gpp-Sbi, International Kids, Iren, Laboratori Aperti – Chiostri di San Pietro, Legacoop, Lions Club Reggio, Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, Reggionarra, Sabar, Unindustria.

Lara Maria Ferrari