Svolta dopo mezzo secolo L’ex Br Lauro Azzolini indagato per l’omicidio del carabiniere D’Alfonso

L’ex brigatista reggiano Lauro Azzolini è indagato dalla Procura di Torino per l’omicidio del carabiniere Giovanni D’Alfonso, avvenuto nel corso della sparatoria alla cascina Spiotta, nell’alessandrino, il 5 giugno del 1975 in cui morì anche Mara Cagol, moglie di Renato Curcio.

"Confermo che Azzolini ha ricevuto l’avviso di garanzia – dice al Carlino, il legale Davide Steccanella, ribattezzato l’avvocato ‘degli indifendibili’ (tra i suoi assistiti in passato anche Renato Vallanzasca e Cesare Battisti) – Ora però, siccome per questa vicenda è già stato prosciolto dalle accuse, tocca al giudice decidere se autorizzare o meno l’inchiesta, per questo è stata già fissata un’udienza camerale in programma il 9 maggio. La procura può iscriverlo nel registro prima dell’autorizzazione? Secondo me no, ma questa sarà una battaglia procedurale che affronteremo in quella sede. Posso dire solo che ho già sentito Azzolini, è molto tranquillo e non ha nulla da temere".

Una possibile svolta che arriva dopo mezzo secolo. Secondo i magistrati sarebbe dunque Azzolini – da anni dissociato dalla lotta, oggi 79enne residente a Milano, ma reggiano di Casina dove ogni tanto viene ancora – il misterioso uomo che riuscì a scappare per i campi di Cascina Spiotta di Melazzo, in provincia di Alessandria, quel 5 giugno del 1975. Una delle tante mattinate di sangue nei terribili Anni di Piombo. I carabinieri trovarono quasi per caso, dopo l’incidente occorso nei paraggi a un giovane che si dichiarò "prigioniero politico" la prigione in cui i terroristi tenevano richiuso – a scopo di estorsione – il re dello spumante, Vittorio Vallarino Gancia. I militari video due auto vicino a un casale che pareva abbandonato bussarono. Uscì "l’Invisibile". Giovane, dal volto scavato.Chiese cosa volessero. Poi strappò con i denti la linguetta della bomba a mano. I carabinieri vennero investiti dallo scoppio, poi iniziò il conflitto a fuoco. La Cagol e l’Invisibile scapparono su due auto, ma trovarono la strada sbarrata dalla Fiat 127 dell’Arma e dall’appuntato Pietro Barberis, che fece fuoco.

Alla fine morirono in due: Mara

Cagol, leader della colonna torinese e compagna di Renato Curcio e, dopo qualche giorno d’agonia, il maresciallo Giovanni D’Alfonso. Il tenente Umberto

Rocca – investito subito da una

granata – perse un avambraccio

e un occhio, il maresciallo Rosario Cattafi restò ferito da alcune

schegge. Gancia tornò in libertà. La Procura di Torino ha riaperto l’indagine – proprio per dare un nome al fuggitivo – dopo l’esposto presentato circa un anno fa da Bruno D’Alfonso, il figlio del militare ucciso. Troppe le incongruenze e le piste lasciate cadere. I Ris ora cercano una risposta scientifica nel Dna lasciato sulla macchina da scrivere – rinvenuta nel gennaio del ’76 in un covo milanese – che l’Invisibile utilizzò per stendere una relazione sulla vicenda di Cascina Spiotta. A metà febbraio scorso i pubblici ministeri di Torino hanno sentito come testimoni anche gli altri ex br reggiani Renato Curcio e Loris Tonino Paroli affiancati dall’avvocato Vainer Burani.

dan. p.