Szyminski e l’anomalia dei granata: "Più bravi a giocare che a duellare"

Szyminski, fin qui ha collezionato 16 presenze con la maglia della Reggiana: è soddisfatto di questo suo impiego e di quello che sta facendo

"Diciamo che vorrei fare di più, ma capisco anche le scelte mister perché abbiamo una rosa forte e tantissimi difensori di alto livello".

Con 15 pareggi siete tra le prime squadre in Europa in questa statistica, quanti di questi segni ‘x’ rappresentano un rimpianto?

"Parlando delle ultime tre partite c’è poco da dire, ma di sicuro abbiamo perso punti e non li abbiamo guadagnati. Le trasferte a Brescia e Ascoli hanno avuto un primo tempo equilibrato, ma nel secondo siamo stati molto meglio noi e abbiamo creato più occasioni, senza sfruttarle. Col Sudtirol invece abbiamo avuto tutta la partita sotto controllo e purtroppo nell’unica occasione per loro abbiamo commesso un errore. Quindi non siamo felici…".

Non ricevete un rigore diretto, senza intervento del Var, dal 26 agosto e tanti episodi arbitrali non sono stati favorevoli, ne parlate tra di voi?

"Ne parliamo un attimo, ma poi si lascia perdere perché sono cose su cui non possiamo fare niente. Adesso c’è anche il Var e le cose si vedono in maniera ancora più chiara, ma lasciamo perdere, non perdiamo tempo a pensare".

Sabato probabilmente potrebbe giocare braccetto destro, cambia qualcosa per lei che di solito è al centro?

"Alla fine no, poi è chiaro che ho giocato di più centrale ma basta qualche giorno di allenamento e prendi l’abitudine di questa posizione diverse, ma ho giocato un po’ dappertutto".

Che effetto le fa la classifica attuale?

"È difficile parlarne, è stretta, corta e fare tre punti ti cambia completamente la posizione. Non è ancora il momento di guardarla".

Che partita si aspetta con il Catanzaro?

"Loro sono in ottima forma, stanno vincendo tanto e ci aspettiamo una partita molto diversa rispetto ad Ascoli dov’è stata molto fisica. Il Catanzaro vuole tenere la palla e giocare rasoterra, noi vogliamo metterli in difficoltà e sappiamo di potercela fare: l’abbiamo dimostrato anche qui a Reggio (partita vinta per 1-0, ndr)".

Effettivamente sono i confronti diretti quelli in cui avete avuto più difficoltà.

"È un po’ un’anomalia, ma forse ci troviamo meglio a giocare invece che a fare la guerra o a fare i duelli. Sappiamo che è così e proviamo a migliorare".

Nel Catanzaro il pericolo principale sarà Iemmello.

"Sono le cifre che parlano per lui, è un ragazzo che fa tanti gol e ci consociamo bene perché eravamo insieme al Frosinone. È un attaccante molto completo e dentro l’area che sa come smarcarsi e come finire le azioni. Dovremo riservargli un trattamento speciale".

A Reggio come si trova?

"Benissimo, l’ambiente, la città e la società è tutto perfetto. È chiaro che mi piacerebbe molto restare, ma è molto presto e ci sono tanti aspetti che non dipendono solo da quello che voglio io (il cartellino è del Frosinone, ora è in prestito, ndr)".