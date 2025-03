Tabaccherie nel mirino dei ladri

Non si ferma l’azione dei ladri nei confronti di negozi della Bassa. A Novellara ancora una volta sono state prese di mira delle tabaccherie, in pieno centro storico e pure in periferia. Nei giorni scorsi l’ennesimo blitz ha colpito la tabaccheria di piazza Unità d’Italia, dove i malviventi hanno tagliato le inferriate e divelto una robusta vetrata per poi entrare in negozio. A nulla è servita la corsa del gestore del negozio, allertato dal sistema di allarme. I ladri sono riusciti a fuggire con denaro, sigarette e Gratta e vinci per un bottino di circa 15 mila euro. A questo si aggiungono poi i danni strutturali lasciati dai ladri.

Alcuni giorni prima altro colpo, stavolta rimasto tentato, alla tabaccheria del bar Alexander di via Cartoccio, già alla terza intrusione in poco tempo. I ladri hanno agito nonostante l’attivazione di un fumogeno antifurto che è stato installato di recente, proprio contro l’azione dei ladri. I malviventi hanno cercato di forzare una finestra, ma le inferriate hanno impedito l’accesso al bar.

Una situazione che suscita l’intervento del consigliere comunale Alessandro Cagossi, il quale sottolinea come "la zona sia sotto assedio ad opera di una dilagante delinquenza". Cagossi chiede un "deciso cambio di rotta, pur se con le istituzioni che non avrebbero le risorse necessarie per provvedere alla sicurezza della cittadinanza". "Si sta anche sgretolando – conclude Cagossi – quel patto civico che ha retto secoli di convivenza sociale, sempre più soppiantato dalla malavita".

Antonio Lecci