Tacchini (FdI) in campo:: "Più servizi e posti di lavoro"

"Più infrastrutture, più posti di lavoro, più persone e quindi più servizi". Così Alessandro Tacchini, consigliere comunale di Ventasso e capogruppo di maggioranza, candidato nella lista di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre. Tacchini, ingegnere, dirigente aziendale, professore a contratto all’Università di Modena e Reggio Emilia, esperto di progettazione di bandi per fondi regionali e europei, ha avviato la sua campagna elettorale. "Per me è una grande opportunità quella che mi offre Fratelli d’Italia – afferma il consigliere Tacchini – che ho colto volentieri, appoggiato anche da tutto il gruppo di maggioranza del Comune. L’auspicio è di riuscire a entrare in Consiglio regionale affinché il nostro territorio, e in particolare l’alto crinale, abbia una rappresentanza competente e affidabile "nella stanza dei bottoni" a Bologna. I temi fondamentali del suo programma: le aree interne (potenziare la rete delle infrastrutture e dei trasporti e realizzazione in tempi brevi della diga di Vetto e il prolungamento della Gatta-Pianello almeno fino a Collagna), benefici e incentivi fiscali alle aree interne.