Tachigrafi alterati, ritirate sei patenti

Nei giorni scorsi sono stati eseguiti numerosi controlli sui mezzi pesanti in circolazione nella Bassa, con posti di blocco allestiti in particolare al casello dell’Autobrennero a Reggiolo e al ponte sul Po di Boretto, impegnando gli agenti della polizia locale della Bassa col supporto dei colleghi di Trento, specializzati proprio in questo tipo di accertamenti.

I controlli si sono concentrati sui tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali, sulla documentazione nel trasporto in ambito europeo ed extraeuropeo, oltre che su eventuali manomissioni sui tachigrafi digitali.

L’attività ha permesso di accertare 15 violazioni, con ritiro di sei patenti proprio per alterazioni al tachigrafo (tramite uno strumento metallico, foto), oltre al ritiro di una carta di circolazione con fermo amministrativo del mezzo pesante a carico di un autista trovato senza la Carta di Qualificazione del Conducente (Cqc) che abilita alla guida dei mezzi pesanti e al trasporto di merci e persone.

Il comandante della polizia locale, Alberto Sola, definisce questi interventi "utili ad aumentare la sicurezza stradale, ma anche a salvaguardare la libera concorrenza in un mercato sempre più globalizzato".