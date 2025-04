Taekwondo Tricolore brilla ai campionati italiani: quattro medaglie conquistate

Quattro medaglie, due d’argento e due di bronzo, sono davvero un bel bottino per la Taekwondo Tricolore che si è fatta valere ai campionati italiani federali categorie olimpiche junior e senior che si sono disputati ad Arezzo nei giorni scorsi.

La società reggiana ha partecipato con nove atleti, mettendone sul podio quattro e dunque quasi il 50 per cento, una prestazione che conferma ancora una volta l’altissimo livello dei partecipanti guidati dal tecnico Daniele Frascari.

Le medaglie sono state conquistate da Elia Torre, che nella -58 kg ha vinto cinque incontri prima di arrendersi in finale al forte atleta della nazionale Teodoro Del Vecchio, col quale già in passato ha disputato diverse finali nazionali. Bella gara, quella del giovane reggiano, che testimonia un momento di forma notevole che lo ha portato anche ad altri eccellenti risultati negli ultimi mesi.

Sempre fra i senior, medaglia di bronzo per Thomas Rosato nella -80 kg che, pur combattendo in una categoria superiore rispetto al solito, ha offerto una prova di grande carattere e per Greta Guaita nella meno 57, con quest’ultima che puntava alla vittoria, ma che può guardare con soddisfazione alla propria prestazione complessiva.

Exploit per la giovanissima Agata Carretti, talentuosa ragazza del 2010, che nel suo primo campionato italiano, nonostante un infortunio al braccio che l’ha penalizzata non poco, ha vinto quattro incontri arrivando a disputare la finale contro la più esperta atleta ligure Ludovica Fugazza. Nonostante un incontro di grande spessore tecnico, la giovane portacolori della Tricolore sì è dovuta accontentare dell’argento, ma ha mostrato di poter puntare a rifarsi da subito, già dalla Coppa Italia che si disputerà tra meno di due mesi.

Nel frattempo Elia Torre e Greta Guaita voleranno a Tallinn, in Estonia, per l’Open Internazionale che metterà in palio importanti punti per il ranking mondiale. c.l.