Tagli ai Comuni: levata di scudi dei sindaci

di Settimo Baisi

Levata di scudi dei sindaci dei comuni dell’Appennino reggiano di fronte al taglio delle risorse ministeriali, molti con bilanci già stringati al limite di possibili ricadute sui servizi o eventuale aumento della tassazione: le uniche due scappatoie per salvare i bilanci ma che arrivano a gravare, ovviamente, sulle spalle dei cittadini. L’ultimo anello di una catena economica che si sta rivelando molto fragile.

In tutta la provincia "ai Comuni reggiani verranno tolti quasi 15 milioni di euro– è l’attacco avanzato nei giorni scorsi dal deputato Pd Andrea Rossi –. I numeri più alti riguardano ovviamente il Comune di Reggio per 4,589 milioni di euro, quello minore di Vetto con 41.737 euro. Un bell’esempio di come questa destra si sia sempre molto distante dai territori nei fatti".

I primi cittadini della montagna, che ancora devono approfondire con accuratezza i conti per capire l’esatto importo che verrà a mancare nel loro bilancio a causa del minore trasferimento di risorse da parte del Governo, stanno cercando in tutti i modi come riuscire ad ottenere qualche risparmio.

A conti fatti i tagli di risorse dei Comuni dell’Unione Appenni Reggiano vanno da un minimo di 40mila euro (Vetto) ad un massimo di 250mila euro circa (Castelnovo Monti), cifre che pesano agli enti locali. Le lamentele passano attraverso la Regione, dove si verifica la prima stretta, e arriva al Governo che con l’ultima finanziaria ha creato difficoltà.

Una politica che certamente non si dimostra in linea con le aree interne della montagna e lo spirito di ripopolamento dei paesi dell’Appennino che continuano ad essere sempre di più abbandonati.

CASTELNOVO MONTI

"Abbiamo già apportato alcuni correttivi per poter approvare il bilancio, però non bastano". Così interviene Emanuele Ferrari, sindaco di Castelnovo Monti e presidente dell’Unione Comuni Appennino.

"Siamo stati costretti ad aumentare l’Imu e la Tari – prosegue – e abbiamo ridotto i gradi del riscaldamento negli ambienti pubblici. Tutto è rivolto anche al minimo risparmio laddove è possibile. Il nostro obiettivo è di mantenere i servizi di base per i cittadini, come area montana abbiamo presentato al Governo il tema della sanità che ci sta molto a cuore. Per il resto faremo la metà di quello che dovremo fare, secondo la narrazione, per i nostri cittadini".

"Dovremo lavorare molto sulla rete delle frazioni – precisa poi Ferrari – dove con questo andamento climatico ci sono voragini, allagamenti e frane. Non è facile governare un territorio complesso come quello montano con poche risorse".

"Questi tagli sono demoralizzanti – conclude – cercheremo di andare avanti alla meno peggio con la collaborazione dei cittadini".

VETTO

Il Comune di Vetto deve "fare bene i conti – sono le parole del sindaco Fabio Ruffini: "Per il nostro comune dovrebbero essere circa 40/50.000 euro in meno, che per noi sonno tanti. Anziché essere premiati, veniamo penalizzati. Qui non ci sono molte scelte per un piccolo comune come il nostro: di fronte a difficoltà economiche o aumenti le tasse o tagli i servizi alla cittadinanza".

BAISO

"Da quello che è stato detto noi avremo circa 70/80.000 euro di contributi in meno" sono le prime stime riferite dal sindaco di Baiso, Fabio Spezzani.

"Non ci stiamo dentro – ammette il primo cittadino – però non aumenteremo le tasse, recupereremo fondi destinati alle zone montane. Del resto anche la Regione invece di venirci incontro ha aumentato le tasse". "Faremo il possibile per non far ricadere tutto questo sui cittadini" conclude.

CARPINETI

Anche le previsioni del primo cittadino di Carpineti, Giuseppe Ruggi, si aggirano sui "40/50.000 euro in meno", che piombano come un macigno sulle "nostre scarse risorse". "Le tasse sono già al massimo e i servizi ridotti al minimo – spiega –. Con ogni probabilità saremo costretti a risparmiare sulla manutenzione delle strade, piuttosto che togliere altri servizi fondamentali".

CASINA

Stefano Costi, sindaco di Casina, si aspetta "un taglio di 50/60.000 euro". "La montagna ha bisogno di risorse, non certo di tagli – aggiunge poi – . Se vogliamo fare una politica di ripopolamento, come viene predicata da tutti, non bisogna togliere risorse ma aumentarle. Nel recente dato anagrafico appena pubblicato, il comune di Casina è l’unico a presentare un dato positivo con un aumento di 13 abitanti".

"Per mantenerci in equilibrio – considera Costi – saremo costretti a togliere risorse laddove è possibile e ne soffriranno le manifestazioni alle quali non potremo dare contributi".