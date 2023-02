Tagli al pallone pressostatico, 6mila euro di danni

Bruttissima sorpresa, ieri mattina, per i dirigenti dello Skating Club Albinea quando, controllando il pallone pressostatico del PalaConad che si trova nel parco Lavezza dove normalmente svolgono gli allenamenti, si sono accorti che era stato tagliato con un attrezzo molto affilato. "Erano le 7 – dice il presidente Gianluca Silingardi - quando mi ha chiamato uno dei responsabili dell’impianto. Mi sono precipitato al parco e ho visto questo taglio molto lungo sul lato corto dell’esterno del pallone, direi una trentina di metri. Per fortuna c’è una sorta di camera che separa la seconda copertura, così il pallone non si è sgonfiato e ovviamente nessuno è entrato". Ma come si spiega un gesto del genere? "Non me lo spiego assolutamente. Hanno voluto colpire lo sport, la nostra società, il nostro comune? Oddio, se si accoltellano fra tredicenni penso che il mondo abbia davvero dei problemi". Per fermare voi, però… "Ma che fermare. Abbiamo chiamato i Carabinieri che hanno fatto dei rilievi e poi con un nastro americano siamo corsi ai primi ripari. Domattina (oggi, ndr) verrà la ditta di Treviso che lo ha costruito ed effettuerà una riparazione con lo stesso materiale e lo stesso colore". Per un costo? "Io credo circa 6.000 euro di danni. Ma come ho detto, noi non ci fermiamo. Con la pioggia si era bagnata anche la pista e l’abbiamo asciugata per riprendere gli allenamenti subito, cosa che abbiamo fatto".

A controllare il danno è giunto l’assessore allo sport del comune di Albinea Daniele Menozzi, anche perché il pallone è della società, ma la base è del Comune. "Siamo molto amareggiati per questo atto vandalico – dice Menozzi –, nell’area è attiva la video sorveglianza e confidiamo di individuare i responsabili".

c.l.