Tagli al personale Ata e freddo: "A rischio il regolare svolgimento delle attività scolastiche"

Colpisce in modo evidente anche la realtà scolastica reggiana il taglio al personale scolastico Ata, che nel Reggiano dovrebbe coinvolgere un centinaio di operatori. Lo evidenzia Luigi Fiorentino, responsabile provinciale della Federazione Uil Scuola Rua.

"La costante riduzione del personale Ata – dice il sindacalista – pone le scuole italiane in una situazione di crescente precarietà. Questi tagli non solo mettono a rischio il regolare svolgimento delle attività quotidiane, ma compromettono anche la possibilità di garantire l’apertura delle scuole per il prossimo anno scolastico. È indispensabile ribadire che il personale Ata svolge un ruolo essenziale per il funzionamento degli istituti: dal supporto tecnico-amministrativo alla cura e alla sicurezza degli ambienti. Ridurre ulteriormente queste risorse equivale a mettere in pericolo il diritto all’istruzione e il benessere di studenti e lavoratori".

Emerge inoltre un altro problema: "Con l’arrivo dell’inverno – aggiunge Fiorentino – arrivano segnalazioni di disagi per temperature non conformi negli ambienti scolastici, dove il personale è costretto a lavorare senza il rispetto delle norme di legge. Durante la sospensione delle attività didattiche, il personale Ata continua a prestare servizio, spesso in condizioni inaccettabili e al freddo. E la mancata accensione dei riscaldamenti nelle prossime ’sospensioni natalizie’ delle attività didattiche – conclude il sindacalista –, aggraverà ulteriormente la situazione, rendendo i luoghi di lavoro insalubri e non sicuri".