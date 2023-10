"Tagli all’assistenza disabili: una vergogna"

"Il Servizio domiciliare sta togliendo il servizio alle persone con grave disabilità e anziani: è una vergogna". La denuncia su Fb di Jessica G. accende i riflettori su una grave situazione che interessa numerose famiglie castellesi, legata a problemi interni di Coopselios che gestisce in appalto per conto del Comune l’assistenza ai più fragili. "È la prima volta in vent’anni che mi capita una cosa del genere - scrive Elena G. - ci hanno tolto il servizio serale". Della questione si fa carico dall’opposizione il consigliere comunale Natale Cuccurese (Bene Comune-Sinistra Unita), che spara a zero sui tagli alla Sanità pubblica operati dal Pd, mentre l’assessore alla Solidarietà Sabrina Picchi spiega: "L’attenzione alle fragilità rimane un nostro tratto distintivo. Già da diversi mesi siamo impegnati nel ricercare ogni soluzione organizzativa possibile con l’attuale gestore a cui è affidato il servizio per far fronte ad una grave carenza di personale che riguarda tutto il settore sanitario, dalle Oss agli infermieri, ai medici e che purtroppo non si limita al solo nostro territorio".

Ribatte Cuccurese: "Dopo un ventennio di tagli indiscriminati alla Sanità pubblica, il Pd sta raccogliendo firme per ottenere maggiori risorse al Ssn. Anche a Quattro Castella è stata presentata in Consiglio dalla maggioranza una mozione… Accorgersi dei tanti errori passati è un bene, peccato che nel testo non vi sia alcun pentimento sulle privatizzazioni passate e sui tagli di risorse effettuate dai ’propri’ governi fino ad un anno fa". Sinistra Unita attacca poi la Regione: "Da anni sta spogliando il sistema sanitario locale dei servizi che faceva dell’Emilia-Romagna un luogo di eccellenza: i tagli, la riduzione dei centri nascita e dei punti di primo soccorso, l’eliminazione di auto mediche, in passato sono stati descritti dal Pd come positiva riforma o comunque doverosa ottemperanza alle richieste Ue".

Il consigliere poi ricorda anche la situazione allarmante sui medici di base a Quattro Castella: "Avevo proposto in Consiglio una sinergia fra studi medici per cercare almeno di tamponare il disagio dei cittadini. Il Sindaco si era reso disponibile alla ricerca di una soluzione percorribile, nei tempi tecnici necessari, ma come spesso accade con questa Amministrazione nulla è poi avvenuto. Si procastina".

Francesca Chilloni