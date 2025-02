Tagli della Bce ai tassi, Cna mette le mani avanti: "Ora le banche vengano incontro alle aziende"

"Cna apprezza il taglio di 25 punti base apportato dalla Banca centrale europea ai tassi ma non c’è stata una riduzione significativa". Inizia così una nota inoltrata ieri dall’associazione, a firma di Giorgio Lugli (foto), Presidente di Cna Reggio. "L’augurio è che la Bce prosegua nei prossimi mesi lungo questa strada per fronteggiare le circostanze difficili che sta affrontando l’economia dell’area euro – aggiunge –. Auspichiamo ora che il sistema bancario italiano trasferisca finalmente alle imprese gli effetti benefici ricevuti dai cinque tagli consecutivi al

costo del denaro e allenti i criteri di concessione dei prestiti in particolare ad artigiani e piccole imprese. Finora queste categorie non hanno avvertito un cambiamento di passo, come risulta dalla crescita della domanda di credito cui però non corrisponde al momento un incremento dell’offerta".