Tagli per recuperare 950mila euro. Approvato il bilancio tra i veleni

È stato finalmente approvato il bilancio 2023 del Comune di Poviglio. Un atto contabile che doveva essere messo al voto entro fine aprile, ma che l’ex amministrazione comunale non aveva potuto ricevere nei tempi previsti, con le deroghe della Prefettura a evitare lo spettro del possibile commissariamento. Un bilancio approvato non senza polemiche, l’altra sera in un lungo consiglio comunale, in cui è riemerso il problema del nuovo disavanzo finanziario di oltre 950mila euro, evidenziato nella stesura del bilancio 2023 e legato in particolare a costi per servizi affidati all’Unione dei Comuni. A tal proposito l’ex sindaco Cristina Ferraroni e l’ex vice sindaco Giovanni Allodi, ora in carica come consiglieri di opposizione, hanno contestato il presunto ritardo con cui l’Unione avrebbe comunicato quei trasferimenti a carico del Comune di Poviglio: "Occorre guardare meglio all’interno dell’Unione. Non sempre la fiducia politica in alcuni organi istituzionali e ben riposta", ha ribadito la Ferraroni, ricordando ancora una volta come la grave situazione di deficit derivi "da scelte di bilancio degli anni scorsi, che noi abbiamo ereditato cinque anni fa".

Ora, comunque, il bilancio comunale povigliese deve tener conto di un ulteriore deficit finanziario, con la necessità di attuare un piano di recupero fatto di minori spese e maggiori entrate. Tra le soluzioni proposte dalla giunta guidata dal sindaco Filippo Ferrari figura anche un accordo con Sabar che porta da 20 a 30 anni il periodo della convenzione per l’illuminazione pubblica e per l’efficientamento energetico delle scuole, permettendo di risparmiare circa 129mila euro all’anno nel prossimo triennio. E poi la vendita di 160mila azioni Iren per ottenere 35mila euro da destinare al piano di rientro e altri 269mila per avviare l’iter necessario a ottenere possibili finanziamenti da un bando regionale per la messa in sicurezza e la riqualificazione strutturale della locale casa di riposo. Altri risparmi, per almeno 173mila euro, arriveranno dalle spese di personale, non potendo assumere operatori per sostituire quelli in pensione. Il piano di rientro prevede minori spese e maggiori entrate per 201mila euro nel 2024, per 344mila euro nel 2025 e per altri 407mila euro nel 2026. Risparmi sono previsti sulle spese per libri della biblioteca, sul fondo rischi di Poviglio Fiera, sulle spese per il museo archeologico (per 51mila euro), sulla manutenzione del sistema informatico...

Per le entrate si punta al contrasto all’evasione, cercando di limitare i mancati pagamenti da parte degli utenti. Il bilancio 2023 è stato approvato con il solo voto favorevole della maggioranza. Sull’accordo trentennale con Sabar le opposizioni non hanno votato a favore, segnalando come al calo della rata annuale dal 2025 al 2027 seguiranno però aumenti nel periodo successivo: "Fino al 2027 si potranno risparmiare delle risorse – ha sottolineato l’ex sindaco Ferraroni – ma negli anni successivi la quota sarà destinata ad aumentare, con un maggior carico di uscite che dovranno affrontare le prossime amministrazioni comunali". Sulla vendita di azioni Iren le opposizioni si sono astenute sostenendo come nell’immediato si otterranno delle entrate, perdendo però i dividenti negli anni futuri.

Antonio Lecci