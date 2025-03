"Taglia-bollette, nostra manifattura penalizzata"

"La nostra manifattura penalizzata dagli interventi taglia-bollette". Unindustria Reggio e Consorzio Renergy in allarme per il decreto varato dal Governo. "Esprimiamo delusione e rammarico per la mancata inclusione della moltitudine di imprese produttive che con il nuovo Dl sono state escluse dagli interventi per calmierare i prezzi dell’energia elettrica", dice Enrico Buoncuore, responsabile dell’Area Ambiente ed Energia di Unindustria e coordinatore del Consorzio Renergy. "Se infatti leggiamo il testo del provvedimento del Governo – continua – si nota che le uniche beneficiarie del bonus sono le imprese che hanno una fornitura in bassa tensione superiore a 16,5 kW. Sono totalmente escluse le forniture in media tensione che nella nostra provincia rappresentano il cuore pulsante della manifattura e che hanno visto la preoccupante contrazione del fatturato nel corso del 2024. Le cosiddette Pmi produttive, inclusa tutta la filiera della meccatronica e della meccanica avanzata restano quindi fuori da questi interventi, mentre avranno sicuramente un consistente sconto le attività dei servizi, come i centri benessere o le banche". Buoncuore infine conclude: "Con questo intervento vedremo molte bollette di imprese reggiane energivore rimanere a livelli decisamente elevati. Vogliamo credere che non fosse l’intento del Governo, forse la doverosa attenzione all’equilibrio di bilancio ha determinato questo paradosso. Ci auguriamo quindi che in sede di conversione vi venga posto rimedio".