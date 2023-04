Tagliaboschi fermi, l’Unione ’scarica’ sul Parco nazionale

Non convincono i tagliaboschi le risposte date dall’assessore alla forestazione dell’Unione Montana, Aronne Ruffini (foto): per i ‘boscaioli’ non ci sono giustificazioni a fronte delle mancate autorizzazioni ai tagli del bosco per problemi dell’Ente comunitario (mancanza di un tecnico), con le imprese ferme mentre si avvicinano i termini di chiusura del taglio fissati dalla legge. Le risposte di Ruffini tuttavia sembrano mettere sotto accusa i tempi del Parco.

L’Assessore Ruffini ricorda che l’Unione Montana aveva promulgato un primo concorso per la nomina di un nuovo responsabile che purtroppo non ha portato a risultati. Pertanto ha emesso un nuovo concorso, il cui esito positivo consentirà a un nuovo tecnico forestale di prendere servizio la prossima settimana.

"In relazione alle pratiche inevase – afferma Ruffini - si precisa che alla data odierna sono in attesa di autorizzazione sei pratiche che il Parco Nazionale ha inoltrato all’Unione il 7 aprile e che saranno esaminate la prossima settimana, mentre altre sei istanze sono in attesa del parere del Parco Nazionale".

