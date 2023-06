"Tagliati i pasti ai dipendenti Ecco il pranzo prima e dopo"

Continua la querelle tra Ausl e sindacati sul servizio sostitutivo della mensa, dopo la recente applicazione da parte dell’azienda sanitaria della nuova convenzione regionale. Le categorie della funzione pubblica di Cgil, Cisl Uil insistono nel denunciare criticità nei distretti di Correggio e Guastalla, quelli i cui ospedali non hanno una mensa interna: i dipendenti sono costretti a dover spendere di tasca propria per mangiare quanto gli era dato gratis con la convenzione scaduta il 31 maggio. I sindacati entrano nel merito delle cifre fornite dall’Ausl, che ha rivendicato di aver individuato circa 200 locali esterni per il pasto dei lavoratori. Tuttavia "circa il 77% degli esercizi che hanno aderito alla convenzione (ossia 156) applica il buono pasto a valore, locali dove il dipendente Ausl consuma il pasto secondo i prezzi del locale stesso e integra la differenza di tasca sua", ribattono Cgil, Cisl e Uil. Inoltre "circa l’11% (23 locali) offre un pasto completo mentre un altro 11% offre il pasto ridotto, ossia o primo o secondo o pizza". Il risultato è "che in quasi 8 posti su 10 il dipendente deve tirare fuori dei soldi". A corredo, le foto di due vassoi: quello che, con la stessa cifra, si poteva consumare prima e quello che si può consumare adesso.