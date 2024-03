Tagliavini si deve arrendere a Mangiafico

Vittoria modenese a Rio Saliceto, dove il circolo locale ha ospitato il rodeo "Carla Ferroni" riservato alla seconda categoria maschile. Il successo lo ha ottenuto Iacopo Mangiafico (Tennis Modena), testa di serie numero 2 del tabellone, che ha rischiato grosso nei quarti di finale con Leonardo Tagliavini (San Martino Sport) spuntandola in rimonta al super tiebreak del terzo set col punteggio di 3-4, 4-3, 10-7; in semifinale è stato Simone Sgarbi (Carpi Sport) ad arrendersi per 4-3, 4-2, mentre in finale è arrivato un agevole 4-1, 4-1 col milanese Mattia Moscarelli (TC Lombardo), che si era qualificato all’ultimo atto battendo 4-3, 4-1 l’altro sammartinese Fabio Pianzi. A Novellara, invece, il CT La Rocca ha ospitato un torneo riservato alla quarta categoria: ad imporsi è Davide De Vecchi (CT Correggio), emerso a sorpresa dalla parte alta del tabellone dopo le vittorie con un duplice 4-2 sul numero 4 Andrea Poma (San Martino Sport) nei quarti e 4-0, 4-2 sul padrone di casa Walter Zini in semifinale. Nel match decisivo, battaglia vera con il numero 2 Daniele Baracchi (Sporting Club Carpi), sconfitto col punteggio di 4-1, 3-4, 7-5.