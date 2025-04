Taglio del nastro a Villa Sesso. Apre il supermercato Conad

È stato inaugurato questa mattina in via dei Gonzaga a Sesso il nuovo punto vendita Conad Villa Sesso. Presenti al taglio del nastro l’assessora all’Economia Urbana, Sport del Comune di Reggio Emilia Stefania Bondavalli, l’amministratore Delegato di Conad Centro Nord Ivano Ferrarini e il socio imprenditore Conad Stefano Govi. Il Conad dispone di un’area di vendita di 1340 mq con 5 casse tradizionali, 4 casse sia self check-out che self scanning e un ampio parcheggio con 160 posti auto.

Nel nuovo supermercato sono occupate 28 persone di cui 9 nuove assunzioni. Tutto il personale che era nel precedente Conad City è presente nel nuovo organico. L’intero edificio è interamente coibentato, con indubbi vantaggi sul fronte del risparmio energetico, grazie anche all’illuminazione 100% a led e all’impianto fotovoltaico attivo sulla copertura del supermercato. Il nuovo punto vendita sarà aperto tutti i giorni con orario continuato, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, e la domenica dalle 9 alle 19.