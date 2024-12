Taglio del nastro al nuovo poliambulatorio

A Vezzano è stato ufficialmente inaugurato Fisiomedical Lc, il nuovo poliambulatorio privato situato nel centro commerciale vezzanese in via Roma Nord di fianco al supermercato Ecu. Alla cerimonia, avvenuta sabato, era presente il sindaco Stefano Vescovi. La struttura sostituisce lo storico studio fisioterapico Lanzoni Chiara e rappresenta un’evoluzione significativa per i servizi sanitari. Fisiomedical Lc, oltre alla fisioterapia, offre nuove specialità mediche come ortopedia, dermatologia, endocrinologia, logopedia, psicoterapia e nutrizione. Dotato di cinque ambulatori e una palestra riabilitativa, il centro annovera tra i suoi professionisti, medici già conosciuti e apprezzati come il direttore sanitario Walter Vezzosi (fisiatra) e la dermatologa Chiara Bernardi.

"L’iniziativa è stata realizzata da Chiara Lanzoni, Sara Chiesa e Daniele Palermo che hanno voluto creare una struttura moderna e funzionale per rispondere alle esigenze della comunità – spiegano dal Comune –. Fisiomedical Lc si candida a diventare un nuovo punto di riferimento per la salute e il benessere nella zona di Vezzano".

m. b.