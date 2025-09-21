Taglio del nastro alla ciclopedonale

È finalmente realtà la pista ciclopedonale che collega direttamente il centro di Correggio con la frazione di Canolo, progettata nel 2023 con i lavori avviati all’inizio dell’estate dello scorso anno. Ieri mattina l’inaugurazione con ritrovo dal Naviglio su via Carletti per l’apertura ufficiale del percorso, con il sindaco Fabio Testi e l’assessore regionale Irene Priolo.

Dopo il taglio del nastro una pedalata di 2,5 chilometri sul nuovo percorso, fino alla Polisportiva La Canolese di via Canolo, per un rinfresco offerto ai partecipanti. Una inaugurazione che arriva a pochi giorni dopo il taglio del nastro della nuova scuola elementare.

Il progetto della pista ha previsto un costo totale di 1,6 milioni di euro, finanziato da un bando regionale e da un mutuo del Credito sportivo. L’intervento ha previsto la realizzazione di una pista bidirezionale di 2,1 km, di cui un chilometro e 100 metri in pavimentazione bituminosa larga 250 cm sul lato est di via Canolo e separata dalla carreggiata stradale da un cordolo largo 50 cm.

L’opera ha comportato il completamento del tombamento del fosso di scolo, su cui è stata realizzata la ciclabile, garantendo una maggiore sicurezza idraulica per la minore attività di manutenzione necessaria. Per rendere il percorso fruibile anche di notte è stata prevista l’installazione di 51 corpi illuminanti in via Canolo e trenta in via Carletti, con un sistema di illuminazione a basso consumo. L’intenzione è poi quella di proseguire la pista fino alla rotonda di Fosdondo.

Antonio Lecci