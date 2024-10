Taglio del nastro alla ex scuola elementare di Casoni

È stata ufficialmente riaperta l’ex scuola elementari di Casoni, a Luzzara, dopo un lungo intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell’edificio, che è un vero punto di riferimento per le attività della popolazione locale.

Ieri mattina si è svolta la cerimonia di inaugurazione dello storico immobile, ristrutturato e sottoposto a lavori di miglioramento sismico.

Un intervento reso possibile grazie a fondi pubblici messi a disposizione dalla Regione, per una somma di quasi 284 mila euro, a cui si aggiungono 50 mila euro del bilancio comunale per i tinteti interni e per le finiture della copertura. I lavori hanno comportato anche il rifacimento del tetto, oltre ad interventi interni.

Il sindaco Elisabetta Sottili ha tagliato il nastro tricolore insieme al consigliere regionale Andrea Costa (ex sindaco proprio a Luzzara), rappresentanti dell’ufficio tecnico comunale e dei progettisti che hanno lavorato al progetto, fino ai responsabili delle associazioni Centro sociale e Auser, che utilizzano gli spazi dell’ex scuola, dotata di un attrezzato bar, di una sala per prove musicali e di locali per incontri, eventi vari, oltre che per l’attività di doposcuola per i ragazzi del paese.