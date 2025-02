Taglio del nastro all’ufficio della polizia locale

di Elia BiavardiGrande partecipazione ieri mattina a Casina per l’inaugurazione del nuovo ufficio di fotosegnalamento e sala audizioni testimoni della polizia locale dell’Appennino, una struttura innovativa a sostegno delle forze dell’ordine. Dopo il ritrovo di fronte al municipio comandanti, sindaci e rappresentanti della Provincia e della Regione si sono spostati verso la Casa della Cultura di Casina, dove è stato presentato il nuovo progetto nato dalla collaborazione tra la polizia locale dell’Unione Appennino Reggiano, la polizia locale Provinciale e la polizia locale Colline Matildiche.

A seguito del benvenuto del primo cittadino Stefano Costi, diverse autorità hanno preso la parola per spiegare il grande valore di questo progetto. Nei vari interventi è stata ribadita l’importanza di dotare le forze dell’ordine di tecnologie avanzate per garantire un contrasto sempre più efficace alla criminalità. L’ufficio rappresenta infatti non solo un punto di riferimento per le attività di identificazione, ma anche un supporto prezioso per velocizzare i tempi e, in parte, superare le difficoltà legate alla carenza di personale, problematica evidenziata da più esponenti della Polizia.

"COMUNITÀ AL SICURO"Presente all’inaugurazione anche il procuratore capo di Reggio Emilia, Calogero Gaetano Paci, che nel suo discorso ha voluto sottolineare la rilevanza di dotare anche i territori montani di strumenti all’avanguardia per la sicurezza. "Penso che nessun luogo sia periferia se si sente al centro di un progetto" ha dichiarato il procuratore. "La periferia, in realtà, esprime vita, dinamismo, relazioni sociali, economiche e criminali: un contesto che bisogna saper conoscere e governare, capirne i bisogni e le risposte di cui necessita".

Paci ha poi ricordato come, appena una settimana fa, lo stesso Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi avesse evidenziato una criticità importante: "Di fronte al progresso economico e al percorso civile e istituzionale che tutta la provincia ha compiuto, non vi è stato un adeguamento del sistema di contrasto alla criminalità". Riassumendo, la sicurezza vista come un presupposto essenziale per lo sviluppo del territorio. "Si possono raggiungere risultati di eccellenza nel welfare solo se a monte c’è un progetto di sicurezza solido. Quello di oggi è, a mio giudizio, l’inizio di un percorso virtuoso, di un rapporto istituzionale con la comunità che guarda alla legalità come un bisogno fondamentale, da garantire come tutti gli altri".

NUOVE TECNOLOGIEConclusa la parte istituzionale, i presenti sono stati invitati all’interno dell’ufficio, situato sul lato destro del municipio, per una dimostrazione pratica delle nuove strumentazioni. La stanza sarà dedicata ai rilievi foto-dattiloscopici delle persone da identificare o denunciare all’Autorità Giudiziaria. Grazie a una macchina di ultima generazione, che utilizza anche l’intelligenza artificiale per ridurre al minimo errori e imprecisioni, sarà possibile registrare immagini dettagliate dei soggetti e acquisirne le impronte digitali. I dati raccolti verranno poi archiviati in un file e trasmessi alla banca dati nazionale attraverso le questure provinciali, consentendo l’identificazione delle persone e verificando eventuali segnalazioni precedenti in altre parti d’Italia.

Nello stesso ufficio è stato inoltre installato un sistema di fono-video registrazione per l’audizione di testimoni e persone vulnerabili, come minori o vittime di violenze e abusi. Le telecamere potranno registrare immagini e audio degli interrogatori condotti dagli operatori, con la possibilità di inviare il materiale alla procura, se necessario.