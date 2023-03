Taglio del nastro con il ministro per il mega magazzino Cavola 993

Cavola 993 è il più grande magazzino di stagionatura del Parmigiano Reggiano mai realizzato in Appennino. Sarà inaugurato stamattina alla presenza di produttori e autorità tra cui il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

La latteria di Cavola, contrassegnata dal brand 993, ha realizzato un grande magazzino di stagionatura per la storica Dop tra le montagne reggiane, per quasi 60.000 forme di formaggio, quindi in grado di ospitare anche il prodotto di altre latterie della zona. "Nel nuovo magazzino potrà giungere a maturazione tutta la produzione del nostro caseificio di via Argentina a Cavola di Toano", dice il presidente Fulvio Fioroni. La vendita del prodotto è diretta, senza intermediari, con una rete di 54 agenti plurimandatari in Italia e vendite, oltre all’Unione Europea, negli Usa, Canada, Australia ed Emirati Arabi".

"Questa scelta richiedeva di disporre del nostro Parmigiano Reggiano sino ai due anni di stagionatura e anche oltre. Da qui la decisione di realizzare questo magazzino con le tecnologie più evolute. Al suo interno, oltre alla stagionatura di 57.540 forme, sono ospitati i locali per lavorazione, porzionatura, grattugiatura, confezionamento, uffici, spogliatoi, sala riunioni e i locali tecnici con macchinari visibili all’esterno".

Settimo Baisi